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Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Şarkıcı ve besteci Coşkun Sabah, Bülent Ersoy'un kendisine kurduğu kumpası ve kızıyla ilgili mini şort çıkışı olay oldu.

Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Son dönemlerde yaptığı tartışmaları açıklamalarla gündem olan 68 yaşındaki Coşkun Sabah Armağan Çağlayan'ın Youtube'de yayınlanan programına konuk oldu. Sabah yaptığı açıklamalarla yine magazin gündemine olay oldu. 

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Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Coşkun Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken ‘tenzili rütbeye’ (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi

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Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Ersoy'un kendisini kıskandığını belirten Sabah "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu." dedi. 

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Mini şort çıkışıyla Coşkun Sabah olay oldu! Bülent Ersoy'un kumpasını itiraf etti

Yaşadıklarını anlatan Sabah "Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. " ifadelerini kullandı.

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