Mini etekli pozları milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel sosyal medyayı yıktı
Sen Çal Kapımı oyuncusu Hande Erçel, Instagram'da mini etekli pozlarını yayımladı. Milyonlarca beğeni aldı.
Kerem Bürsin ile beraber FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, diziyle beğenileri toplamakla kalmadı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı da salladı.
Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncu dün mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yaklaşık 19 milyon takipçisiye sahip olan Erçel, milyonlarca beğeni aldı.
Göbek dekolteli, mini etekli kombiniyle verdiği pozları peş peşe paylaşan 27 yaşındaki oyuncu "Güneşle bağı olan el kaldırsın" notunu ekledi.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 2 milyon 300 binden fazla beğeni alırken binlerce de yorum yapıldı.