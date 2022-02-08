Minex Partner ile Bulut Madenciliği

Ethereum Vitalik Bulterin tarafından 2013 yılında Bitcoin’e alternatif olarak yeni nesil blok zinciri olarak ortaya çıkmıştır. Ethereum’un kripto para madenciliği Bitcoin’e nazaran daha karlı ve daha az zahmetlidir.

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Son yıllarda oldukça popüler hale gelen kripto para madenciliği doğru bir yöntem seçildiği takdirde oldukça kazançlı bir iş haline gelmektedir. Bu noktada son derece teknik bilgi ve argümana sahip olan Minex Partner bulut madenciliği akla gelmektedir. Kripto para madenciliği alanında bir çok seçenek bulunmasına rağmen kullanıcılarına son derece güven veren Minex Partner bulut madenciliği kullanıcıların bir numaralı seçeneğini oluşturmaktadır. Dünyada bir çok kişinin kullandığı ancak akıllarda halen soru bulunan bulut madenciliği Nedir gelin biraz bu konuyu irdeleyelim…

Bitcoin Ethereum ve bir çok altcoin bu sıralar herkesin dilinde ve cebinde neredeyse herkes bu sektörü konuşurken Cloud yani bulut madenciliği ile çok daha fazla kar elde edebilir zararlarınızı telafi edebilirsiniz. Peki nedir bu bulut madenciliği gelin beraber bakalım...

Bulut Madenciliği Nedir?

Bulut madenciliği veya piyasada hakim olanların deyimi ile Cloud madenciliği son zamanlarda coin piyasasının revaçta olmasından dolayı bir çok kişinin tercih ettiği yöntemdir. Kripto para işleri ile uğraşan kullanıcıların direkt reel para ile kripto almayıp uzaktan veri merkezi ile kripto kazanmasını sağlamaktadır. Bu alanda hizmet veren Minex Partner kullanıcıların hiçbir donanımsal yönetimine gerek kalmadan uzaktan veri kontrolü ile kripto para piyasasında uzun vadeli kazançlar sağlamaktadır. Peki gelin kullanıcılara kolay para kazanmanın kapılarını açan bulut madenciliği sitemi nasıl çalışır biraz buna bakalım…

Bulut madenciliği üçüncü bir taraftan yani bulut madenciliği hizmet sağlayıcısı kiralanan bilgi işlem gücünü kullanarak kripto para birimleri üretme sürecidir. Kullanıcılar bulut madenciliği yapan servislerin sağlayıcılarından belli bir miktar hash gücü satın alarak kripto madenciliğine ayrılmış bir veri merkezine katılır. Hizmet sağlayıcı kuruluş ise bunun karşılığında madencilerin satın aldığı hash gücüyle doğru orantılı olarak birtakım kripto paraları kullanıcılarına sunmaktadırlar.

Bulut Madenciliği Nasıl Çalışır?

Bulut madenciliği herhangi bir kripto paraya ait olan maden havuzunun örneğin Ethereum veya Bitcoin’i örnek olarak verebiliriz. Blokchain de yani blok zinciri teknolojisi de transfer ve ver güvenliğini sağlamak için kullanılan teknolojisinde bir blok oluşturmak için hesap kaynaklarını paylaşır bu şekilde blok oluşturma olasılığı artmaktadır. Oluşan bloklardan kullanıcılar kendi paylarına düşen ödülleri alırlar. Bloklar son derece üst düzey bilgisayarlar ve kriptografik bulmacaların makineler tarafından tahmin edilerek çözülmesiyle mümkündür. Minex Partner kullanıcılarına hiçbir donanımsal yüke gerek kalmadan kendi servis ağları ile bütün işi üstlenmiş kullanıcılara oldukça kolay yoldan para kazanmanın kapılarını açmıştır. Minex Partner üst düzey donanımsal ekipmanları ile kullanıcılarının en yüksek oranlarda kar almasını sağlamaktadır.