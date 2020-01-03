Mine Tugay'ın ev pratikleri herkesi şaşırttı amuda kalktığı video olay!
Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabı Instagram’dan, spor yaptığı anları paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, "Ev pratiğimi ihmal etmiştim. O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için..." notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, gündemdeki yerini koruyor. İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu kez de spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. İşte o görüntüler...
Paylaşımında, evdeki çalışmalarını aksattığını ifade eden oyuncu, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Fit vücuduyla dikkat çeken Tugay, paylaşımına, "Ev pratiğimi ihmal etmiştim. O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için..." notunu düştü.
“İçimde bir aile özlemi var"
Tugay, geçtiğimiz günlerde, "Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna, "İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum" cevabını vermişti.