Mine Tugay sütyensiz pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyada beğeni yağdı
Mine Tugay güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu İnstagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Behzat Ç dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medyayı en sık kullanan ünlüler artasında yer alıyor. Her paylaşımıyla gündem olan ünlü oyuncu sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı adeta ateşe verdi.
Birçok ünlü yapımda rol lan 44 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay oyunculuğu kadar güzelliğiylede tüm dikkatleri üstüne çekiyor.
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.
Son olarak Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu 3.8 milyon takipçisi bulunan İnstagram hesabında paylaştığı pozlarla herkesi büyülüyor.