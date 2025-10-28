Mine Tugay imaj değiştirdi! Sosyal medya onu konuşuyor...
Ünlü oyuncu Mine Tugay, uzun süredir yer aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan güzel oyuncu, bu kez yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Dizilerin sevilen yüzlerinden biri olan Mine Tugay, saçlarında yaptığı değişiklikle sevenlerini şaşırttı. Ünlü oyuncu, kuaförüne giderek tarzında yeniliğe gitti ve bu dönüşümünü Instagram hesabında yayınladı.
Paylaştığı fotoğraflarda yeni saç modeliyle poz veren Tugay, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Hayranları, “Yeni tarz harika olmuş”, “Doğal güzelliğinle her halin çok güzel” gibi yorumlarla ünlü isme övgüler yağdırdı.
Mine Tugay, gönderisine şu notu ekledi:
“Bugün de yeni saç modelimle… Bana hep soruyorsunuz sevgili kuaförümü. Uzun yıllardır aynı kuaföre gidiyorum. Reklam değil ama üst düzey memnuniyet ve sevgi.”