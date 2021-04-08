Mine Tugay iddialı pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti beğeni yağdı!
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla yine gündem oldu. Tugay paylaşımlarına "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notunu düştü.
42 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tugay, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncuya beğeni yağdı.
Tugay yeni pozlarıyla Instagram'ı yine yıktı geçti. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü oyuncunun paylaştığı pozlar 300 binin üzerinde beğeni aldı.
'Uzun bir aradan sonra şahane çekim yaptık' notuyla takipçilerinin karşısına çıkan Mine Tugay, bir döndü pir döndü. 42 yaşındaki Mine Tugay'ı görenler, 'Maşallah yaşına rağmen çok güzel bir kadın' yorumlarında bulunuyor.
Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay, Medcezir dizisinde de Ender Serezli rolü ile karşımıza çıkmıştı.