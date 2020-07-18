Mine Tugay eski haline geri dönüş yaptı imaj değişikliğini böyle duyurdu

Mine Tugay, rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin final yapmasının ardından radikal bir kararla kızıl saçlarını kahveye boyatmıştı. Sosyal medyada yeni halini beğenenler ile eski halini beğenenler birbirine girmiş, sosyal medya ikiye bölünmüştü, hatta Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girmişti.