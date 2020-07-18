Mine Tugay eski haline geri dönüş yaptı imaj değişikliğini böyle duyurdu
En son Kanal D'de yayımlanan Zalim İstanbul dizisinin bitimiyle saç rengini değiştiren Mine Tugay, sosyal medyayı birbirine katmıştı. Mine Tugay, yeniden eski haline döndü.
Mine Tugay, rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin final yapmasının ardından radikal bir kararla kızıl saçlarını kahveye boyatmıştı. Sosyal medyada yeni halini beğenenler ile eski halini beğenenler birbirine girmiş, sosyal medya ikiye bölünmüştü, hatta Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girmişti.
Mine Tugay, bir ay bile olmadan kararını değiştiren oyuncu, yine değişikliğe gitti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, kahverengi saçtan ziyade kendisine kızıl rengin yakıştığını söyleyen güzel oyuncu yeniden saçlarını kızıl renge boyattı.
Saçlarını yeniden kızıla döndüren güzel oyuncu, "Eski renge dönüş" notuyla yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Hayranları oyuncunun eskiye dönmesine beğeni yağdırdı.
Mine Tugay, saçlarını kahverengiye boyatmanın ardından, ''Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" diyerek fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmıştı.