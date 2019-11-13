Mine Tugay bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.
Medcezir, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Güldür Güldür Show, Behzat Ç. Paramparça gibi sayısız dizi ve projeyle hayatımıza giren Mine Tugay, sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
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Mine Tugay paylaşımına, "Yaz/2019" notunu düştü.
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1978 doğumlu oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken, yaptığı paylaşıma da sadece 10 dakikada 25 binden fazla beğeni geldi.
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Estetiksiz hali şaşırtmıştı
Şimdilerde güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla görenleri bir hayli şaşırtmıştı.
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