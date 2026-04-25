Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na "kılıç artığı" mesajı

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tarihsel manası bulunan "Kılıç artığı" tabirini kullanarak yaptığı sosyal medya paylaşımı tepkilerin odağına oturdu. Kırıkkanat, soyadına atfen yaptığı paylaşımın anlamını bilmediğini öne sürdü.

Abone ol

8 Ekim 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle okullarda okutulan Öğrenci Andı’nın kaldırılması, aradan geçen yıllara rağmen gündemdeki yerini koruyor.

Çözüm Süreci kapsamında atılan adımlardan biri olarak değerlendirilen bu karar, özellikle yargı süreçleri ve siyasi tartışmalarla sık sık yeniden gündeme geliyor.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Buket Müftüoğlu, Andımız’ın kaldırıldığı döneme ilişkin dikkat çeken bir anısını paylaştı.

"KILIÇAROĞLU DESTEK VERDİ"

O dönem “Andımız'ın kaldırılması” yönünde çıkan haberleri gördüğünü belirten Müftüoğlu, yanında bulunan Kılıçdaroğlu’na bu gelişmeyi sorduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kemal Ağabey adam Andımız’ı kaldırıyor’ dedim.

Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yapmış’ dedi.

‘Nasıl yani?’ dedim. Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi;

‘Sen Karadeniz’de büyüdün, bizim gibi eksi 20 derecede zorla ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ diye seni bağırtmadılar ki.

MİNE KIRIKKANAT'IN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Kılıçdaroğlu'nun Andımız'ın kandırılmasıyla ilgili bir haberi alıntılayan gazeteci Mine Kırıkkanat, paylaşım notuna "Kripto kılıç artığı" notunu düştü.

"KILIÇ ARTIĞI" TEPKİSİ

“Kılıç artığı” tabiri, savaşta yenilen tarafın sağ kalan askerleri için de kullanılmakla birlikte en geniş manası, ele geçirilip hakimiyet tesis edilen topraklarda hayatları bağışlanan kimselerdir.

Mine Kırıkkanat'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu söylemi paylaşımın altında tepkilere neden oldu.

ALEVİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ, ANLAMINI BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mine Kırıkkanat, paylaşımının altına gelen yorumlardan sonra yeni bir paylaşım daha yaparak "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dedi.

GÜRSEL TEKİN: ANLAMINI BİLMİYOR OLAMAZSINIZ

CHP'nin eski İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de tartışmaya ortak olarak, Mine Kırıkkanat'ın paylaşımının kasıtlı olduğu imasında bulunarak, "“Kılıç artığı” ifadesinin anlamını bilmiyor olamazsınız. Bu söz, bir katliamdan sağ kalanları hedef alan, tarihsel olarak nefret ve yok etme çağrışımı taşıyan son derece tehlikeli bir dildir." dedi.

Tekin paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

Bugün kullandığınız bu ifade, gazetecilikle değil; açıkça nefret diliyle ve hedef göstermeyle ilgilidir. Bu, masum bir söz değil; toplumsal barışı zedeleyen, insanları hedef haline getiren bir anlayışın ürünüdür.

Gazetecilik sorumluluk ister. Siz ise bugün attığınız bu tweetle büyük bir utanç vesikası ortaya koydunuz.

Kimseyi bu tür karanlık ve insanlık dışı ifadelerle hedef gösteremezsiniz. Bu dili normalleştirmeye de izin vermeyiz.