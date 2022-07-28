Mimi Bolivya güzellik uğruna öyle bir şey yapıyor ki! Mide bulandırıcı...
Mimi Bolivya, isimli sosyal medyanın fenomeni, güzellik sırrını açıkladı. Mimi Bolivya cildinin güzel bu görünmesi için regl kanı kullandığını belirtti.
Sosyal medyanın fenomeni isimlerinden Mimi Bolivya, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Sürekli kameralar karşısında olması sebebiyle cildinin güzel görünmesi gerektiğini belirten Mimi Bolivya, yüz maskesi olarak regl kanı kullandığını belirtti.
Kozmetik ürünler kullanmak yerine regl kanı kullandığını söyleyen Mimi Bolivya'nın bu açıklaması sosyal medyada birçok kişi tarafından iğrenç olarak nitelendirildi.
Özellikle sürekli kameraların önünde olan kişilerin yüzünün yorulduğunu ve mimik çizgilerinin belirginleştiğini dile getiren Bolivya, “Adetim sırasında genellikle maskeyi birkaç kez uyguluyorum.
Önce bir toplama kabına kanı alıyorum. Ardından ise suyla bir seyrelterek bir fırça yardımıyla yüzüme sürüyorum” dedi.