Milyonluk aracını perte çıkaran Enes Batur'un yeni arabasının fiyatı şoke etti!
Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda milyonluk arabasıyla Etiler'de kaza yaptı, perte çıkardı. Enes Batur'un yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.
Birçok ünlü Youtuber gibi Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yer alan Enes Batur, son zamanlarda arabalarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalardaEtiler Tepecik yolu üzerinde kaza yapmıştı.
1 milyon 350 bin TL değerindeki lüks aracının hakimiyetini kaybeden Enes Batur, önce orta refüjdeki ağaca vurmuş sonra yol kenarında park halinde arabaya vurarak durabilmişti.
Aracı perte çıkan Enes Batur, yeni oyuncağıyla görüntülendi. Yılbaşı günü objektiflere takılan Enes Batur, muhabirlerle sohbet etti. Batur, yeni aracıyla ilgili sorulan sorulara yanıt verdi.
Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi.