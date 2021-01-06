Milyonlarını kumarda kaybetmişti Serdar Ortaç'a kumar reklamı şoku!
Şimdiye kadar kumar masalarında milyonlarını kaybeden Serdar Ortaç'ın karikatürize edilmiş hali bir kumar reklamında kullanıldı.
Serdar Ortaç, son zamanlarda çeşitli YouTube kanallarında ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, son olarak ise beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı.
Bir dönem kumar bağımlısı olan ve kumarda bugüne kadar 50 milyon dolar kaybettiğini söyleyen Serdar Ortaç, bir internet sitesi tarafından reklam aracı olarak kullanıldı.
Posta gazetesinin haberine göre; internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonuyla reklam yaptı.
Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edemediği vurgulandı.