Milyonların gözü kulağı dolarda! Dolar güne yükselerek başladı işte 20 Aralık 2021 döviz kurları

İki günlük aranın ardından piyasalar bugün tekrar açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Faizleri düşürmeye devam edeceğiz" çıkışının ardından doların ne yapacağı merak konusu. Piyasa açılmadan dolar yükselişe geçti ve saat 08:40 itibariyle 17.57 liranın üzerine çıktı. Gram altın 1000 liranın üzerine çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam İlim Yayma Vakfı ödül töreninde "Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!" dedi. Döviz kurlarında bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmanın ardıdan hafta sonu piyasa kapalıyken dolar sakin bir dalgalanma yaşadı. Bugün piyasanın açılmadan önce dolar tekrar yükselişe geçti ve 17.57 lira seviyesinin üzerine çıktı.

Saat 08:40 itibariyle piyasalar: Doların roket gibi yükselişi sürüyor. Dolar 17.57 lira seviyesini geride bırakırken, euro da 19.65 liraya geldi... Gram altın 1.010 liradan, çeyrek altın ise 1651 liradan satılıyor.

Saat 08:20 itibariyle piyasalarda son durum: Serbest döviz piyasasında dolar tekrar 187 liranın üzerine çıktı. Dolar 17.08 liradan işlem görürken, euro da 19.22 lirayı geride bıraktı. Gram altın 979 liradan çeyrek altın ise 1.601 liradan satılıyor

Saat 08:0 itibariyle piyasalarda son durum: Serbest piyasada dolar 17 liranın kapısına dayandı. Dolar 16.97 liranın üzerine çıkarken, euro 19 lirayı geçerek 19.11 liradan işlem görmeye başladı. Gram altın 976 lira, çeyrek altın ise 1.596 liradan satılıyor.



Saat 07:30 itibariyle döviz ve altın piyasası: Dolar yeni güne 16.80 lira seviyesinin üzerinde başladı. Euro ise 18.91 liranın üzerinde piyasanın açılmasını bekliyor. Gram altın 970 liradan, çeyrek altın ise 1.585 liradan satılıyor.

Milyonların gözü kulağı dolarda olacak



Döviz kurlarının bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmalar yaşaması tüm Türkiye'yi tedirgin etti. Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarına müdahalelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasıyla iş dünyası da vatandaşlar da dikkatle doları takip etmeye başladı. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte milyonlar yine döviz kurlarını yakından takip edecek.

Dolar 17.25 lirayı görmüştü...

Geçen hafta TCMB'nin dövizde yaşanan büyük dalgalanmaya rağmen politika faizini yüzde 14'e indirmesi piyasalarda yaşanan gerilimin şiddetlenmesine neden oldu. TCMB'nin son iki haftada 6 milyar doları bulan 5 müdahalesinin dövizdeki yükselişi kontrol altına almaya yetmemesi kaygıları artıran bir faktör olarak öne çıktı.

TCMB cuma günü dolar 17 lirayı aşınca piyasalara doğrudan müdahale etti. Ancak dolardaki yükseliş sadece bir süre hız kestikten sonra gelen alımlarla kurlar yükselmeye devam etti. Nitekim cumartesi günü dolar 17.2500 lira ile rekor kırarken, Euro da serbest piyasada 19.4000 lira ile günü zirvede tamamladı.

Yüzde 51'lik kayıp yaşandı

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, TL ilk faiz indirimi sinyalinin verildiği eylül ayı başından bu yana yüzde 51 değer yitirdi. Dolar ise yılbaşından bu yana yüzde 129 yükseldi. Öte yandan “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha düşük faiz politikasını savundu. Erdoğan, “Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar” ifadelerini kullandı.