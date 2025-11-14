Milyonların gözü bu rakamda! Asgari ücret zammı için 4 senaryo

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan rakamla birlikte asgari ücret, ne düşük emekli maaşı, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişti.