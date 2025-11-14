Milyonların gözü bu rakamda! Asgari ücret zammı için 4 senaryo
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası’nın son enflasyon tahmini güncellemesine göre 4 farklı asgari ücret senaryosu mümkün olabilir. İşte milyonlarca kişinin maaşını değiştirecek olan zam senaryosu...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü revize etti. Açıklanan rakamla birlikte asgari ücret, ne düşük emekli maaşı, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da değişti.
Milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret zammında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda 2026 asgari ücretine yüzde 24 –33 aralığında zam yapılması bekleniyor ve yeni asgari ücretin 27.319 lira ile 29.399 lira arasında olacağı öngörülüyor.
Merkez Bankası’nın son enflasyon tahmini güncellemesine göre 4 farklı asgari ücret senaryosu mümkün olabilir. Geçtiğimiz sene başında asgari ücrete zam yapılmıştı ve ödenen asgari ücret 22,104 liraya yükselmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrete ara zam yapılmadı.
Açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo konuşuluyor: