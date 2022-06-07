Milyonların cebi bayram edecek! İlk ipuçları geldi Temmuz zammı ile sosyal refah artışı da geliyor

Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35.4 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artışı yüzde 35.64 olurken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme artışı da 5 aylık yüzde 35,14 oldu. 6 aylık enflasyon için yapılan anket ve tahminlerden yaptığımız hesaplamalara göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39,67, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 39,17 oranları ortaya çıkıyor.