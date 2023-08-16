Milyonların bu borçtan haberi yok, son gün 31 Ağustos! Hemen e-devlet'ten kontrol edin
Türkiye'de artan enflasyon ve kredi faiz oranlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar borç yapılandırılmasını yakından takip etmeye başladı. Borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi. Kimse bu borcu bilmiyor ancak hemen E-Devlet üzerinden kontrol ederek borcunuzu öğrenebilirsiniz. Son tarih 31 Ağustos!
Kamu kuruluşlarına borcu olanlar dikkat! Beklenen haber sonunda geldi. Yapılan son duyuruya göre, borç yapılandırması kapsamında GSS prim borçlarına da yapılandırma imkânı geldi.
Kimse bunu beklemiyordu, artık o borçlarda yapılandırılabilecek. Milyonlarca kişinin bu borçtan haberi yok! Son tarih 31 Ağustos kaçıran yanar. Hemen e-Devlet üzerinden kontrol edin.
İlk iki taksit temmuz ayında ödendi
Kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için son başvuru tarihi haziran ayında doldu. İlk iki taksit temmuz ayında ödendi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkanı ise ağustos ayının sonuna kadar sürecek.
Yapılan duyuruya göre; borcunu peşin veya taksitli ödemeyi seçerek yapılandıranlardan, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu tutarları 31 Ağustos’a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde katsayı uygulanmaksızın borç yapılandırmasından yararlanabilecekler.