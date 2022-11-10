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Milyonların beklediği haber! Bakan Nebati duyurdu EYT'de yürürlük tarihi belli oldu

Milyonların beklediği haber! Bakan Nebati duyurdu EYT'de yürürlük tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı. Buna göre, EYT'nin 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.

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TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

A Haber'de yer alan habere göre Bakan Nebati  "Buna göre çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmeleri var. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak. EYT’nin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor." dedi.

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