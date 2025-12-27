Milyonları ilgilendiren kararda son 5 gün! Para gönderiminde bir dönem bitiyor

1 Ocak 2026 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlık Mali Suçları Araştrıma Kurulu'nun tebliğ yürürlüğe giriyor. MASAK'ın düzenlemesi ile beraber para transferinde yeni bir dönem başlayacak. Söz konusu düzenleme ile ilgili tüm detaylar ise belli oldu.