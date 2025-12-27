Milyonları ilgilendiren kararda son 5 gün! Para gönderiminde bir dönem bitiyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğ yeni yılla beraber devreye giriyor. Yılbaşı itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferinde gönderim ile ilgili tüm detaylar paylaşılacak. Para gönderiminin nedeni olan belli başlıklar oluşturulacak. Böylece, hem kayıt dışılık ile hem de terörizmin finansmanının engellenmesi hedefleniyor.
1 Ocak 2026 itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlık Mali Suçları Araştrıma Kurulu'nun tebliğ yürürlüğe giriyor. MASAK'ın düzenlemesi ile beraber para transferinde yeni bir dönem başlayacak. Söz konusu düzenleme ile ilgili tüm detaylar ise belli oldu.
Buna göre, para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılacak. Bu düzenlemenin amacı ise, Masak'ın kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında kontrolü sağlamak istemesi.
BİR DÖNEM RESMEN SONA ERİYOR
Düzenlemeden ise hem gerçek hem de tüzel kişiler etkilenecek. Yenilikle beraber bankacılık işlemlerine şeffaflık gelecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT'lerde açıklama kısmına "ödeme, para, borç" yazma dönemi sona erecek.
AÇIKLAMA YAZMAK ZORUNLU OLACAK!
Para gönderiminin amacı açık açık yazılacak. O başlıklar ise şu şekilde:
Gayrimenkul alım ödemesi, Motorlu taşıt alım ödemesİ, Borç verme/borç ödeme, Hediye/bağış/yardım, Vergi/resim/harç ödemesi, Tazminat/sigorta ödemesi, Avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, Sağlık ödemesi, Kripto/dijital varlık, Şans oyunları/bahis ödemesi, Eğlence/sosyal medya ödemesi olarak listede yer alacak.