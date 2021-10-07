Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi
DİYARBAKIR’da çeşitli nedenlerle yedieminlere bırakılan binlerce araç, çürümeye terk edildi.
Diyarbakır'da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç toprağa gömülmeye başladı.
113
Kentte bulunan yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edildi.
213
Otopark işletmecileri milli servetin çürüdüğünü ve kendilerinin ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.
313
Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, araçların satılması ve ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini söyledi.
413