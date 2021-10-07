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Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

İhlas Haber Ajansı
Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

DİYARBAKIR’da çeşitli nedenlerle yedieminlere bırakılan binlerce araç, çürümeye terk edildi.

Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

Diyarbakır'da başta kredi ve vergi borcu olmak üzere çeşitli gerekçelerle yedieminlere bırakılan binlerce araç toprağa gömülmeye başladı.

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Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

Kentte bulunan yediemin otoparkına bırakılan araçlar çürümeye terk edildi.

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Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

Otopark işletmecileri milli servetin çürüdüğünü ve kendilerinin ciddi bir şekilde mağduriyet yaşadıklarını belirterek, söz konusu sorunun çözülmesini istedi.

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Milyonlarca TL değerinde! Diyarbakır'da araçlar toprağa gömülüyor: Çürümeye terk edildi

Yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngörür, araçların satılması ve ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

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