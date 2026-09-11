Milyonlarca öğrenci için geri sayım bitti! Okullar ne zaman açılıyor, bu Pazartesi mi?

Yaz tatilinin son günleri yaşanırken ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki milyonlarca öğrenci ile veliler MEB’in açılış takvimini araştırmaya başladı. Eylül ayının ortasına gelinmesiyle birlikte ders başı yapılacak tarih internette en çok aratılan konular arasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, uyum haftası kapsamındaki anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından tüm sınıf kademeleri için okulların açılacağı resmi günü açıkladı. Peki, okullar bu Pazartesi mi açılıyor? 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okulların açılmasına kaç gün kaldı, ilk ders hangi gün başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026-2027 çalışma takviminin tüm detayları…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, BU PAZARTESİ Mİ?

Evet, okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmen açılıyor. Yaz tatilini tamamlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler 14 Eylül Pazartesi sabahı ders başı yapıyor.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

11 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına ve ilk ders zilinin çalmasına tam 3 gün kaldı. Hafta sonunun ardından Pazartesi günü tüm yurtta okul zilleri çalacak.

MEB 2026-2027 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre ilk dönemin ara tatili ve yarıyıl tatili tarihleri de belli oldu: