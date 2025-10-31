Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Kamuda esnek çalışma modelleri yolda
Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanması için hazırlıklar başladı. Haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor.Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma ...İşte tüm detaylar...
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, haziran 2025 itibarıyla kamuda 5 milyon 289 bin 449 kişi istihdam ediliyor. Bunların 3 milyon 474 bin 548'i kadrolu, 438 bini 618'i sözleşmeli ve 1 milyon 225 bin 772'si ise işçi statüsünde çalışıyor.
Programda, kamu personelinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.
Görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek. İşin gereği göz önüne alınarak yazılı ve sözlü sınavların ağırlığı gözden geçirilecek.
Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.