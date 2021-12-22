Milyonlarca memure ek zam geliyor! Erdoğan Memur-Sen ve Kamu-Sen başkanlarıyla görüşüyor

Milyonlarca memur sözleşme ve enflasyon farkının dışında ek zam bekliyor. Memurlara ek zam için kritik görüşme Beştepe'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 16.00'da başladı. Görüşmede memura ek zam talebi iletilecek, 3600 ek gösterge ve refah payı da konuşulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alıyor.

Kritik görüşme öncesi bugün Türkiye Kamu Sen, Bakan Bilgin ile görüştü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, vergi muafiyeti gibi konulardaki görüşlerimizi bir kez daha kendisine ilettik" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmüştü. Görüşme sonrası Ali Yalçın şu paylaşımı yapmıştı: "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Bakan Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik."