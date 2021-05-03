Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı

Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.