Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaşlar, ikramiyeler ve nakdi destek için düğmeye basıldı
Kamuda çalışan memur ve işçiler de dahil toplam 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. SGK da emekli ikramiyelerinin arifeden önce ödenmesi için hazırlıklara başladı. Ayrıca Bakan Derya Yanık'ın açıklamasına göre 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye 'tam kapanma' döneminde bin 100 lira nakdi destek için de düğmeye basıldı.
Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dâhil olmak üzere 4 milyon 100 bin çalışanın maaşları 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Erdoğan geçen hafta memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak. Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek.
Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek. Aksamaya meydan verilmemesi konusunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.
Emeklilere, Ramazan Bayramı öncesinde üç yıl sonra ilk kez bin 100 lira olarak zamlı ödenecek emekli ikramiyelerine ilişkin takvimin hafta başında netleşmesi bekleniyor.