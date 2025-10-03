BIST 10.977
Milyonlarca kişi zamlı maaşları bekliyor! Emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti

Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 gelmesinin ardından milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zammın 3 aylık bölümü kesinleşti. Ekim, kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı net zam oranı ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3,23 olarak duyurdu. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 33,29 olurken, söz konusu rakamların ardından emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. 

7,51'lik zam oranı kesinleşti

Zam için temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri kesinlik kazanırken, şu ana kadar emeklilerin zam oranı yüzde 7,51 seviyesine yükselmiş oldu. 

TÜİK'in 5 Ocak 2026'da duyuracağı aralık ayı enflasyonuyla birlikte emeklilerin 2026 yılında alacakları zamlı maaşları belli olacak. 

Söz konusu artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli oluyor.

