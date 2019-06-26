Milyonlarca kişi kullanıyordu! WeTransfer yaptıkları skandalı itiraf etti
Dünyada 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan bulut tabanlı dosya aktarım hizmeti WeTransfer, iki gün boyunca yanlış kişilere gönderim yapıldığını açıkladı.
Kuruluşunun ardından kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan WeTransfer uygulamasında meydana gelen bir skandal, şu anda dünyanın gündemine oturmuş durumda. Yaşadıkları bir sorun nedeniyle yanlış kişilere gönderim yaptığını itiraf eden WeTransfer, bu sorunun 2 gün boyunca devam ettiğini duyurdu.
Sputnik'in haberine göre milyonlarca kullanıcısı olan popüler dosya paylaşım uygulaması WeTransfer yaşanan bu olaydan etkilenen kullanıcılara e-posta ile bilgilendirme yaparak, internet sitesinde de konuyla ilgili olarak bir güvenlik notu açıklaması yaptı.
Açıklamada, “17 Haziran Pazartesi günü, hizmetlerimizi destekleyen e-postaların istenmeyen e-posta adreslerine gönderildiği keşfettik. Şu anda potansiyel olarak etkilenen kullanıcıları bilgilendiriyoruz ve ilgili makamlara bilgi verdik. Bu olay 16 ve 17 Haziran'da gerçekleşti ve keşfedildikten sonra derhal kullanıcılarımızı korumak için güvenlik önlemleri aldık” denildi.
Hesaplarınızdan çıkın: Olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarını korumak için hesaplarından çıkmalarını veya şifrelerini sıfırlamaları istediklerini belirten WeTransfer, “Ayrıca, kullanıcılarımızın transferlerinin güvenliğini sağlamak için transfer bağlantılarını engelledik. Hala olayın kapsamını ve nedenini araştırıyoruz ve en kısa sürede daha kapsamlı bir açıklama yapacağız” açıklamasını yaptı.