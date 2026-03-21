Milyonlarca kişi bekliyordu, 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!
Hurda araç teşviki ile ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamada bulundu. Palandöken, “Hurda araçlar trafikte, yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Yapılandırma ve hurda araç teşviki nefes aldırır" sözlerini kullandı.
Hurda araç teşviki, sıfır araç sahibi olmak isteyenler ve otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor. Yapılandırma ve hurda araç teşviki gibi uygulamaların ekonomiye aynı anda katkı sağlayacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milyonları ilgilendiren teşvik ile ilgili açıklamada bulundu.
“40 SENELİK ARAÇLAR HURDAYA ÇIKSIN DİYE UĞRAŞIYORUZ”
Palandöken esnafın sıkıntıların günden düne arttığını kaydederek, e-haciz uygulaması ile bütün gayrimenkullerle bankadaki paralarına el konulduğunu belirtti. Palandöken, yapılandırma yapılması gerektiğini belirterek şu cümleleri kurdu:
“Ekonomide bir canlanma olacak. İnsanlar en azından elindeki parayı götürüp borcunu yatırıp işini idame ettirecek. Hurda araçlar trafikte yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Toplam 34 milyon civarında araba var ülkemizde. Dolayısıyla bunların artık eski teknolojileri, bakımı, masrafı, yaktığı, yakıtın çokluğu artık her şeyin tasarrufa gittiği bir yerde. Dünyada bir petrol krizi de başlıyor, savaş var. Yeni araçlar yeni üretimler hem ekonomik hem teknoloji değişmiş. Kimisi hibrit, kimisi elektrik enerjisiyle, aküyle çalışan araçlar. Trafikte rahatsızlık vermeyen, karbon üretmeyen doğayı kirletmeyen sistem gelmiş. Biz hala 40 sene, 30 sene evvelki araçların hurdaya çıkmasıyla uğraşıyoruz. Yani tekliflerimizin hepsi makul yapılması gerekli. Ülke ekonomisine en azından rahatlık getirilebilecek işler”
“156 MİLYAR TL TAHSİLAT SAĞLANDI”
Son yapılandırma düzenlemesiyle devletin yaklaşık 156 milyar lira tahsilat sağladığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti: