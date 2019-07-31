Milyonlarca kişi aynı hataya düşüyor kurbanlık kesiminin ardından bunu kesinlikle yapmayın

Kurbanın parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçasının tek tek soğutulması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, "Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.