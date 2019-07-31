Milyonlarca kişi aynı hataya düşüyor kurbanlık kesiminin ardından bunu kesinlikle yapmayın
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlar doldu, kurbanlıklar satılmaya başlandı. Ancak Antalya Kasaplar Odası Başkanı, kurban kesiminin ardından yapılan bir hataya dikkat çekti.
Kurban kesimi sonrası etin nasıl korunması gerektiğini anlatan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, etleri doğru muhafaza etmek isteyen kişilerin yaptığı yanlışı açıkladı.
Kişilerin kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba attığını belirten Yardımcı, "Bu nedenle kesilen kurban etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor. Birçok et yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor." ifadelerine yer verdi.
Kurbanın parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçasının tek tek soğutulması gerektiğini vurgulayan Yardımcı, "Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" dedi.
Kağıt ambalajlarla sarılmalı: Yanlış uygulamalar nedeniyle her yıl tonlarca etin atıldığını hatırlatan Yardımcı, "Vatandaş kurbanını kestikten sonra 1 gününü o ete ayırmalı. Et parçaları tek tek soğutulmalı ardından parça parça kağıt ambalajlara sarılarak, dolaba konulmalı" diye konuştu.