Milyonlarca emekliye zamlı ek ödeme! Kim, ne kadar alacak?

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor.