Milyonlarca emekliye zamlı ek ödeme! Kim, ne kadar alacak?
Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak.
Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor.
Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.
4121 lira alana 164 lira
Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan Ahmet Bey'in aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle Ahmet Bey'in hesabına 4186 lira yatacak.