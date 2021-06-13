Milyonlarca emekliye müjde! Bankaların yeni promosyonları belli oldu
Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Bankalarda ise bu konuda resmen yarış var. Düzenlenen kampanyalarla promosyon miktarı 2 bin lirayı buluyor. İşte tüm detaylar...
2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bankaların kampanya yarışına girdiğini yazdı. İşte Erdem'in emeklileri yakından ilgilendiren o yazısı:
Sosyal Güvenlik Kurumu özel ve kamu bankalarıyla bir sözleşme imzalayarak emeklilere 3 yılda bir promosyon ödenmesinin yolunu açtı. Böylece emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.
O tarihten bu yana her emekli ve yeni emekli olan sigortalılar bankalardan promosyon alıyor. Promosyon protokolüne göre emeklilerin aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşını alma sözü vermesi yetiyor.
Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.