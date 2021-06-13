Milyonlarca emekliye müjde! Bankaların yeni promosyonları belli oldu

2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bankaların kampanya yarışına girdiğini yazdı. İşte Erdem'in emeklileri yakından ilgilendiren o yazısı: