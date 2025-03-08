Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Rakam ve tarih belli

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ MÜJDE GELDİ: "4 BİN LİRA CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR"

Konuyla ilgili olarak AK Parti kaynakları açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.