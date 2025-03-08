Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Rakam ve tarih belli
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde yapılacak olan zamma çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak AK Parti kaynaklarından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Emekliye bayram ikramiyesi, pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" denildi.
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesinden gelecek habere çevirmişti.
2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlanan ikramiye tutarı, 2021'de bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te ise 3 bin liraya yükseltilmişti.
Geçen yıl emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alırken, bu yıl bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu.
EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ MÜJDE GELDİ: "4 BİN LİRA CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR"
Konuyla ilgili olarak AK Parti kaynakları açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.