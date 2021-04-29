Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zam, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen süren akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele yasa teklifine önerge ile ekleniyor.

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Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını duyurduğu zam düzenlemesi, Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak.

30 Nisan- 31 Mayıs arasında çek ibraz edilmeyecek

Ayrıca Çek Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği hükme bağlanacak. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

İcra ve iflas takibi başlatılmayacak

Yeni düzenleme ile 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak; ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.