Milyonlarca emekli bekliyordu Işıkhan açıkladı: En düşük emekli maaşı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılması konusunda bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. İşte milyonların merakla beklediği en düşük emekli maaşındaki sıcak gelişmeden detaylar...

Abone ol

En düşük emekli maaşına ilişkin tartışmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, özellikle gelir durumu zayıf olan emeklilere yönelik ek destek modellerinin masada olduğunu söyledi. Açıklama, zam beklentisinin arttığı bir dönemde emeklilerin gözünü yapılacak yeni düzenlemelere çevirdi.

Katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

emeklilerle ilgili toplantıların ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını belirterek, “En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclis gerçekleştirecek. Yasal boyuta taşındıktan sonra paylaşılacak” dedi

Haziran ayını işaret eden Işıkhan, gelir seviyesi düşük emeklilere yönelik desteklerin artırılmasının da gündemde olduğunu vurguladı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bu konuda çalışmalar yapıldığını aktaran Bakan, "Durumu kötü olan emeklilerimizin gelir desteğini daha da artırmaya dönük bir model üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca yaşlı nüfus için uzun süreli bakım sigortası hazırlıklarının sürdüğünü, sosyal destek ve geri ödeme kapsamının genişletileceğini söyledi.