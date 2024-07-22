Milyonlarca emekli bekliyordu! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ayın 17’si ile 28’ine kadar bir ödeme takvimi mevcut. Eğer Meclis’ten geçerse bu ay ödeme almayanlar için bir ek ödeme yapılacaktır. Ancak ben bütün emeklilere bu ödemelerin yetişebileceğini düşünmüyorum.