Milyonlarca emekli bekliyordu! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli ve memur zammının belli olması ardından gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkmasıyla vergi ve sosyal güvenlik kanun teklifleri bu hafta Meclis Genel Kurul'unda ele alınacak. Peki zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren detaylar..
SSK emeklileri ayın 17’sinde ödeme almaya başlıyor. Ancak süreç Meclis’ten geçmediği için en düşük emekli aylığı alanlar halihazırda 10 bin TL maaş ödemesi aldı. Peki emeklilere 2 bin 500 TL’lik zam farkı ne zaman yatar? Ödemeler bu aya yetişir mi?
Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “En düşük emekli maaşına zam kararı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Memur emeklileri yüzde 19.31, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 zam almış oldu.
Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ydi. Bu rakam 2 bin 500 TL artırılarak 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Maaşını alacak SSK ve Bağkur emeklileri dört gözle zam farkını bekliyorlar.
Bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ayın 17’si ile 28’ine kadar bir ödeme takvimi mevcut. Eğer Meclis’ten geçerse bu ay ödeme almayanlar için bir ek ödeme yapılacaktır. Ancak ben bütün emeklilere bu ödemelerin yetişebileceğini düşünmüyorum.