Milyonlarca emekli bekliyor! Emekli maaş farkları yattı mı, ek zam zaman yatacak?

2024 ocak zamlarının belli olması ve 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak? Maaş farkı düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?