Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte yüksek emekli maaşı almak yapılması gerekenler
Yüksek emekli maaşı almanın en temel yolu çalışırken belirleniyor. Bununla beraber emeklilik için yüksek maaşın yolunu açan en önemli kriter, prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Bazı kritik noktalara dikkat etmek ileride alınacak maaşı yükseltiyor.
Yüksek emekli maaşı almanın temeli çalışırken atılıyor. Emekli maaşı için belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani brüt maaş.
Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.
Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.