Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İkramiye ödemeleri tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemeleri tarihleri belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta verilecek.

Diğer yarısı ise 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

