Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Yıl sonu beklentisi belli oldu
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından gözler yıl sonuna çevrildi. Yıl sonuna doğru yaklaştıkça enflasyon beklentileri de şekilleniyor. Peki enflasyon tahminlerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Yılbaşında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17 bin 2 TL olmuştu. Temmuz ayında ise bir ara zam yapılmadı.Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 olarak gerçekleşeceği belirtilmişti. 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 14 düzeyinde.
Peki ocak ayında asgari ücrete zam gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi yapılacak? Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e önemli açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:
Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılmasıdır. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacaktır.
Çoğu işletme de en düşük ücret ve diğer ücretlere bir ara zam yapma yoluna gitti. Yani temmuz ayında bir zam yapmadıysa bile bunun yerine ağustos, eylül ayında zam yapma kararı aldılar.