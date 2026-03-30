Milyonlarca çalışan ve emekli için ara zam kapısı aralanıyor mu? İşte 2026 ara zam senaryoları
Milyonlarca ücretli çalışan ve emekli, 2026 yılının ilk yarısında artan hayat pahalılığıyla mücadele ederken, gözler Temmuz ayına çevrildi. Hükümetin "tek zam" stratejisine rağmen, Özgür Erdursun verilerin başka bir gerçeğe işaret ettiğini savunuyor. Özgür Erdursun'dan asgari ücret ve emekli maaşı için kritik uyarılar...
Türkiye'nin 2026 yılı ilk çeyreğinde içinden geçtiği ekonomik atmosferde, yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki baskısı iyice belirginleşti. Sabit gelirli milyonlarca çalışan ve emekli, yıl başında yapılan artışların hızla erimesiyle birlikte rotayı Temmuz ayındaki olası düzenlemelere kırdı.
2026 yılının ilk verileri, sabit gelirli kesim için alarm veriyor. Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 çıkan enflasyonun Mart ayında da yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor.
Bu tablo, yılın ilk üç ayında fiyatların kontrolsüz yükselişini sürdürdüğünü gösterirken İran savaşı ekonomide tansiyonu giderek yükseltiyor. Savaş nedeniyle akaryakıt, enerji, meyve sebze başta olmak üzere artan fiyatlar enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü değiştirdi.
MAAŞLAR DAHA CEBE GİRMEDEN ERİDİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'daki yazısında asgari ücret ile yaşam maliyetleri arasındaki uçurumu rakamlarla ortaya koydu:
Net Asgari Ücret: 28.075 TL.
Açlık Sınırı (Şubat 2026): 32.365 TL – 33.328 TL.
Yoksulluk Sınırı: 105.000 TL’yi aşmış durumda.