Milyonlarca çalışan dört gözle bekliyor! İşte olası asgari ücret zam senaryoları
Ülkemizde yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantılar hükümet ve sendikalar arasında devam ediyor. Kritik ücreti belirlemek için sayılı günler kaldı. Olası asgari ücret zamlarını derledik...
Milyonların gözü kulağı asgari ücretten gelecek haberde kritik sürece girildi. Ücreti belirleme maratonu devam ediyor. İlk iki toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor. 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara veriliyordu. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak. İşte olası asgari ücret zam senaryoları...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Üçüncü toplantı ise 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.
Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.
İşte olası zamlar:
Yüzde 7 zam: 2486.68 lira
Yüzde 8 zam: 2509.92 lira
Yüzde 9 zam: 2533.16 lira