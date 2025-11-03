Milyonlarca çalışan bekliyor dedi, duyurdu: Baştan aşağı yenilenecek
Çalışanlar için emeklilik ve emeklilikte alınacak maaş konusu en önemli konulardan bir tanesi. Özellikle çok çalışanın alacağı maaş noktasında soru işaretleri yaşanırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş "Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı" diyerek yeni programı işaret etti. "Sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi hâline gelmiştir" diyen uzman isim detayları aktardı.
SGK emeklilik sistemi ile ilgili milyonları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çok çalışanın aldığı maaş konusu gündemdeki yerini korurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2026 programının umut ışığı yaktığı söyleyip "Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı" mesajı verdi. İşte ayrıntılar...
"BU PLAN, 'UZUN SOLUKLU ÇALIŞANLARA YÜKSEK MAAŞ' VAADİYLE MİLYONLARI HEYECANLANDIRIYOR"
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için "ne kadar az çalışsam o kadar iyi" tuzağına dönüşmüş durumda. Keza kısmi şartlarla emekli olanlarla normal emeklilik şartlarıyla emekli olanlara aynı maaş ödenmektedir. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir" ifadelerini kullandı.
Özellikle 9000 gün prim ödeyerek emekli olan Bağ-Kur'lu vatandaşların bu duruma feryat ettiğini belirten Karakaş "Az primle emekli olanla, ömür boyu didinen aynı maaşı mı alacak?" dediklerini aktardı. Buna karşın, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki müjde tadında ferahlatıcı hedefin heyecan uyandırdığını aktaran Karakaş "Bu hedef gerçekleşirse emeklilik sistemi, insanları uzun süre işbaşında tutacak ve bütçeyi sarsmayacak şekilde baştan aşağı yenilenecek" ifadelerini kullandı.
Karakaş "Resmî Gazete'de yer alan bu plan, "uzun soluklu çalışanlara yüksek maaş" vaadiyle milyonları heyecanlandırıyor" derken şu ifadeleri kullandı: