Milyonlarca çalışan bekliyor dedi, duyurdu: Baştan aşağı yenilenecek

"BU PLAN, 'UZUN SOLUKLU ÇALIŞANLARA YÜKSEK MAAŞ' VAADİYLE MİLYONLARI HEYECANLANDIRIYOR"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için "ne kadar az çalışsam o kadar iyi" tuzağına dönüşmüş durumda. Keza kısmi şartlarla emekli olanlarla normal emeklilik şartlarıyla emekli olanlara aynı maaş ödenmektedir. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir" ifadelerini kullandı.