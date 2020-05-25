Milyonlarca araç sahibine iyi haber! Sigorta şirketlerinin aylık zam oranı düşürüldü

TÜRKİYE'de milyonlarca araç sahibi vatandaşımıza iyi bir haber geldi. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75’e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik sigortalarında iki önemli değişiklik yapıldı. Buna göre; Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1.5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0.75’e düşürüldü. Diğeri ise, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı yaptığı açıklamada sigorta şirketlerinin her ay yasal olarak sigorta fiyatına yaptıkları zam oranını yarı yarıya düşürüldüğünü söyledi.

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması kapsamında sigorta şirketlerine, her ay sigorta primlerini yüzde 1.5 oranında arttırma hakkı tanınmıştı. Bu da yıllık yüzde 18’lik artış anlamına geliyordu. Bakanlık, çıkardığı genelge ile aylık fiyat artışını yüzde 0.75’e düşürdü. Yıllık artış %9 u geçemeyecek.

Haziran ayından sene sonuna kadar sigorta Şirketleri, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 0.75 oranında arttırabilecek.

Yeni düzenleme ile 2021 yılında ise bu oran yüzde 1’e çıkacak ve gelecek senenin başından itibaren sigortacılar, trafik sigortası fiyatlarını aylık yüzde 1 oranında arttırabilecek.

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Corona virüs nedeni ile Trafik Sigortası ve Kasko poliçelerinde 2020 Nisan ayı verilerine göre bir önceki yıl 2019 Nisan verileri karşılaştırıldığında bir aylık kaybın önemli oranlarda olduğu, Mayıs ayında ise daha da artacağı konusunda endişeliyiz.

Destek olmak adına önce vadeleri 1 ay uzattık, taksitlerde ise 1-3 ay arası erteleme yaparak sektör olarak destek olduk." dedi.

İkinci önemli düzenleme ile de sigorta şirketlerine, sermayeleri oranında trafik sigortası satıp prim toplama hakkı tanındı.

Sermaye kadar satış hakkı

Genelgeye göre mayıs ayının başından, sene sonuna kadar geçen 8 aylık dönemde sigorta şirketlerinin trafik sigortasından topladıkları prim öz sermayelerinin 4 katını geçemeyecek.

2021 yılında ise bu oran 5 katı olarak belirlendi ve şirketler sermayelerinin 5 katından fazla trafik primi üretemeyecek.

Yıl içinde prim üretimi, sermayesini geçen şirketler, sigorta satışı yapamayacak; sermayesini arttırırsa satış yapma hakkı tanınacak.

Peki bu düzenlemeler ne anlama geliyor?

Tüketici korunacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcı, "Sermayesi düşük olan şirketler istedikleri gibi trafik sigortası satamayacak.

Trafik sigortasında aylık fiyat artışına sınırlama getirilmesi de corona virüs önlemleri çerçevesinde, tüketiciyi korumaya yönelik yapıldı. "dedi.