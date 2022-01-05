Milyonlara faizsiz kredi fırsatı! Detaylar belli oldu 2024'e kadar geçerli olacak
Cumhurbaşkanı kararıyla milyonlarca esnafa faizsiz kredi imkânı sunacak olan Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak, bazı iş kollarında da indirim desteği yüzde 100 olacak. İşte tüm detaylar...
Halkbank, esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak. Bazı iş kollarında indirim desteği yüzde 100 olacak. Söz konusu destek 2024'e kadar kullanılacak krediler için geçerli olacak.
Krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınacak.
Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak
Sabah'ta yer alan habere göre amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak.