Milyonlara büyük müjde! İkramiyeler bayramdan önce hesaplarda olacak ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu noktada; bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Hal böyle olunca; milyonlarca emekli vatandaş "Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL ve ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor.