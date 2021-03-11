Milyonlar kazandı! Antalya'da denemek için üretti Avrupa sıraya girdi
ANTALYA'da deneme amaçlı bahçesine passiflora eken İsa Görgülüer kısa sürede milyonlar kazandı.
Gazipaşa Muzkent Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsa Görgülüer'in bir yıl önce 500 metrekare açık alana ektiği passiflora meyvelerinin hasadını yapmaya başladı. Görgülüer kısa sürede aldığı yüksek verim ile adeta paraya para demiyor.
Görgülüer, "Temmuz ile eylül ayları içerisinde ektiğimiz ürünün ilk hasadını yapmıştık. Şimdi ikinci hasadımızı mart ayı içerisinde yapıyoruz." dedi.
İnsanlara tavsiyede bulunan Görgülüer "Verim olarak gayet güzel bir ürün. Kilosunu toptan 75 liradan veriyorum. Herkese ekmeyi tavsiye ederim. Yerimi daha da büyüteceğim" ifadelerini kullandı.
Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici, "Çarkıfelek meyvesinin hasadını yapıyor çiftçi. Ben de sertifikalı fidan desteği veriyorum. 1 dekara yaklaşık 444 fidan ekiliyor. Dekardan 4 ile 7 ton arası verim elde ediliyor." diye konuştu.