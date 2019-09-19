Milyonlar kazanan Özcan Deniz kardeşine yardım etmedi annesi hastaneye kaldırıldı

Kalp hastası genç kız hem tedavi olmak hem de okumak istediğini şu sözleriyle dile getirmiş, Deniz'den yardım talep etmişti: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor."