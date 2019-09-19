Milyonlar kazanan Özcan Deniz kardeşine yardım etmedi annesi hastaneye kaldırıldı
Milyonlar kazanan Özcan Deniz'in kız kardeşinin annesi hastaneye kaldırıldı, Deniz'den hala ses seda yok.
Son olarak reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinde oynayan ardından oynadığı reklam filminden de hatrı sayılır bir para kazanan Özcan Deniz'in kız kardeşi günlerdir kendisinden yardım istemesine rağmen Deniz'den ses seda hala yok.
Kalp hastası genç kız hem tedavi olmak hem de okumak istediğini şu sözleriyle dile getirmiş, Deniz'den yardım talep etmişti: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor."
Özcan Deniz ise bu yardım çağrısına kulaklarını tıkamış, hiçbir cevap vermemişti. Kalp rahatsızlığı olan Gülcan Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istemiş, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" demişti.
Kalp hastası olan 22 yaşındaki Gülcan daha da zor günler geçirmeye başladı, KOAH hastası annesinin fenalaşması üzerine, onu hastaneye yatırmak zorunda kaldı.