Milyonlar bunu bekliyor! Emekli ve memurların maaş zammı netleşiyor!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi.
Memur ve emekliler temmuz ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor. Milyonların zammını 2026'nın ilk 6 aylık enflasyonu belirleyecek.
"TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN YÜZDE 7'LİK ZAMMA EKLENECEK"
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
"YÜZDE 10,04'LÜK ZAMMI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİ"
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı.