Milyonlar bekliyordu, bakan duyurdu! Maaşlara düzenleme geliyor

|
2025 yılının sonuna günler kala maaşlara düzenleme sinyali geldi. 2026'ya girmeden hemen önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; polis, jandarma ve sahil güvenlik maaşları için 'dengeleme' formülü üzerinde durduklarını söyledi. Aynı görevi yapan personel arasındaki ücret farklarının giderilmesini hedefleyen düzenleme için çalışmaların yapıldığını belirten Yerlikaya, "İç güvenlik hizmeti yürüten, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında aynı görevde bulunan personelin ücretlerinde dengeleme yapılmasına yönelik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

MAAŞLARA DÜZENLEME GELİYOR
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iç güvenlik hizmetlerinde görev yapan personelin maaşlarına yönelik düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz.”

