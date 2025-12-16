Milyonlar bekliyordu, bakan duyurdu! Maaşlara düzenleme geliyor

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İç güvenlik hizmeti yürüten jandarma, sahil güvenlik ve emniyet hizmetleri sınıfında çalışan, aynı görevde bulunan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili de bir çalışma yapıyoruz.”