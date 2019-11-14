Milyoner'in eski sunucusu Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye 3. yıla özel paylaşım
Show TV'de yayınlanacak olan Ramo dizisine hazırlanan Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinde 3. yılını kutladı.
Faslı güzellik kraliçesi ve oyuncu Iman Elbani ile 3 yıl önce evlenen, geçtiğimiz aylarda ise anne karnındaki bebeğini kaybederek sevenlerini üzen Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından aşk dolu paylaşımlar yaptı.
Yaklaşık 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Murat Yıldırım, "3 yıl önce bugün hayatıma hoş geldin her şeyim" notunu düştü. Elbani ise kendi hesabından Yıldırım'ın aldığı çiçeği paylaşarak teşekkür etti.
Burçin Terzioğlu ile 6 yıl süren evliliğini 2014 yılında sonlandıran Murat Yıldırım, aradan iki yıl geçtikten sonra Iman Elbani ile evlenmişti.
Estetikleriyle gündeme gelmişti: Faslı model, hem Türkiye'de hem kendi ülkesinde birçok dergiye kapak olmuş, yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündeme gelmişti.