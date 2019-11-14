Milyoner'in eski sunucusu Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye 3. yıla özel paylaşım

Yaklaşık 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapan Murat Yıldırım, "3 yıl önce bugün hayatıma hoş geldin her şeyim" notunu düştü. Elbani ise kendi hesabından Yıldırım'ın aldığı çiçeği paylaşarak teşekkür etti.