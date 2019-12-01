Milyonerde yarışmacı ailesini reddedince Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu

Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten yarışmacı sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.