Milyonerde yarışmacı ailesini reddedince Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği yanıt TT oldu
Ekranların sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de yarışmacı sözleriyle büyük tepki çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun yanıtı ise Twitter'da TT oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu bir yarışmacının ailesi ile görüşmediğini, kan bağı dışında bir bağı bulunmadığını söylemesi üzerine şoka uğradı.
Yakışıklı oyuncunun yarışmacıya verdiği yanıt herkesten beğeni topladı.
Kenan İmirzalıoğlu‘nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına bir avukat yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının ailesine “benim rızamı almadınız davası” açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yaratttı.
Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten yarışmacı sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.
Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.